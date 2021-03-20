На Донбассе дезертировали два украинских солдата. Силовики сбежали с линии фронта в районе посёлка Новотошковское. В настоящее время военнослужащих разыскивает военная полиция.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), инцидент произошёл ещё 20 марта. Дезертировали солдаты из первого батальона 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что военнослужащие покинули позиции с оружием в руках.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал, что украинские военнослужащие из оперативно-тактической группировки «Север» отказываются выполнять приказы своего командования об обстрелах позиций ополченцев в Донбассе. По его мнению, массовый отказ совершать огневые провокации связан со страхом открытия ответного огня со стороны Народной милиции ЛНР. Кроме того, бойцы ВСУ также отказались оборудовать позиции в городе Счастье из-за опасений подорваться на установленных в этом населённом пункте минах. По данным разведки ЛНР, командующий 14-й бригады ВСУ Сергей Войченко лично вынужден был прибыть на позиции батальона для разбирательства, писал NEWS.ru.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.