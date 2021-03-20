На Донбассе дезертировали два украинских солдата. Силовики сбежали с линии фронта в районе посёлка Новотошковское. В настоящее время военнослужащих разыскивает военная полиция.
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Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал, что украинские военнослужащие из оперативно-тактической группировки «Север» отказываются выполнять приказы своего командования об обстрелах позиций ополченцев в Донбассе. По его мнению, массовый отказ совершать огневые провокации связан со страхом открытия ответного огня со стороны Народной милиции ЛНР. Кроме того, бойцы ВСУ также отказались оборудовать позиции в городе Счастье из-за опасений подорваться на установленных в этом населённом пункте минах. По данным разведки ЛНР, командующий 14-й бригады ВСУ Сергей Войченко лично вынужден был прибыть на позиции батальона для разбирательства, писал NEWS.ru.
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.