«Мы будем праздновать»: Гуцул ответила на вопрос о Дне Победы в Гагаузии Гуцул: Гагаузия будет праздновать День Победы, как это было всегда

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Евгения Гуцул

Гагаузская автономия Молдавии будет праздновать День Победы, как это было всегда, заявила глава региона Евгения Гуцул на конференции, передает ТАСС. Она выразила надежду на то, что представители России смогут приехать на празднование 80-й годовщины победы в 2025 году.

Мы как праздновали, так и будем праздновать. Для нас 9 мая — это День Победы. <...> Надеемся, на следующий год уже смогут представители РФ также приезжать к нам на этот праздник, — сказала она.

Гуцул добавила, что 9 мая в автономии пройдут праздничные мероприятия. При этом она отметила, что президент Молдавии Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности «пытаются стереть из памяти людей этот праздник».

Гуцул ранее выразила уверенность в скором решении вопроса о поставках российского газа в автономию по льготным ценам. По ее словам, у сторон уже есть опыт в подобных делах.

21 апреля в Москве открылся съезд политиков и общественников из Молдавии, выступающих за вхождение страны в состав Евразийского экономического союза. Они также выражают несогласие с планами республики присоединиться к Европейскому союзу. В частности, в мероприятии приняла участие глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.