Гуцул рассказала о соглашении с Россией по газу Гуцул выразила уверенность в скором решении вопроса о поставках российского газа

Фото: Тарас Рыбьянов/ТАСС

Евгения Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила уверенность в скором решении вопроса о поставках российского газа в автономию по льготным ценам, сообщает ТАСС. По ее словам, у сторон уже есть опыт в подобных делах.

Мы работаем в этом направлении. У нас есть рабочая группа из РФ и Гагаузской автономии, где мы это все разрабатываем. Я уверена, что все получится, потому что у нас уже есть опыт, — заявила Гуцул по итогам форума оппозиционных партий Молдавии в Москве.

Она напомнила, что в 2023 году с Турцией был заключен контракт о поставке газа. Ресурс был доставлен до границы Молдавии, однако его заблокировали власти страны.

21 апреля в Москве открылся съезд политиков и общественников из Молдавии, выступающих за вхождение страны в состав Евразийского экономического союза. Они также выражают несогласие с планами республики присоединиться к Европейскому союзу. В частности, в мероприятии приняла участие глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.

На этом фоне политолог Александр Перенджиев не исключил, что провокации против Гуцул внутри страны могут продолжиться. Он объяснил это тем, что глава Гагаузии является политиком, который активно отстаивает интересы своих граждан и критикует молдавские власти.