Политолог не исключил новых провокаций против Гуцул из-за ее политики Политолог Перенджиев: провокации против Евгении Гуцул могут продолжиться

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул одна из тех политиков, кто активно отстаивает интересы своих граждан и критикует молдавские власти, рассказал NEWS.ru политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, из-за этого провокации против Гуцул внутри страны могут продолжиться.

Евгения Гуцул — смелая женщина. Она одна из тех, кто активно отстаивает интересы своих граждан и критикует молдавские власти. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ее уже пугали уголовным преследованием из-за поездки в Москву. Похожая история была и с Игорем Додоном, которого обвиняли в коррупции. Несомненно, что ей и дальше будут «вставлять палки в колеса», продолжатся попытки обвинить в чем-то, возможно, арестовать. Исключать такого нельзя, — сказал Перенджиев.

21 апреля в Москве открылся съезд политиков и общественников из Молдавии, выступающих за вхождение страны в состав Евразийского экономического союза. Они также выражают несогласие с планами республики присоединиться к Европейскому союзу. В частности, в мероприятия приняла участие глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.

До этого Евгения Гуцул заявила, что президент России Владимир Путин пообещал последовательно поддерживать автономию Гагаузии. По ее словам, глава государства заверил, что подобную помощь Москва окажет как в социальной, так и в экономической областях.