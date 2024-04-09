Глава Гагаузии заручилась поддержкой Путина Гуцул: Путин заверил, что РФ всегда будет поддерживать автономию Гагаузии

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин пообещал последовательно поддерживать автономию Гагаузии, несмотря на давление Кишинева, заявила в интервью РИА Новости глава республики Евгения Гуцул. По ее словам, Путин пообещал поддерживать Гагаузию в том числе и в экономическом плане.

К счастью, Владимир Владимирович Путин отреагировал так, что он дает нам возможность и дал нам понять, что Российская Федерация будет всегда с гагаузским народом и всегда будет поддерживать. <...> Как бы власти Кишинева ни шли против Гагаузской автономии, Российская Федерация нас поддержит: поддержит и в экономическом аспекте, и в социальном аспекте, — заявила Гуцул.

Ранее она заявляла, что Гагаузская автономия объявит о независимости, если Молдавия решит объединиться с Румынией. Таким образом она ответила премьеру Румынии Марчелу Чолаку, заявившему, что в республике живут румыны.

Гуцул при этом уверена, что сопредельные молдавские и болгарские села поддержат решение о выходе автономии из состава страны. Она добавила, что Гагаузию не зря называют якорем независимости Молдавии.