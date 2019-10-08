Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал меморандум о покупке самолётов Ан-178. Этот лайнер впервые был куплен на территории страны.
Девять машин будут использоваться госслужбой по ЧС, ещё четыре — нацгвардией, сообщается на
Это украинский красавец, который впервые будет поставляться в Украину, — подчеркнул глава ведомства.
Чиновник призвал поддерживать отечественное самолётостроение.
Александр Донец, президент компании «Антонов», производящей лайнеры, назвал подписанный документ «важным шагом в государственных заказах». Он напомнил, что министерство впервые покупает украинские самолёты для своих нужд.
Ранее News.ru писал, что украинские военные заключили контракт на поставку вооружения с чешской компанией Excalibur Army Spol.SRO. ВСУ приобрели у Чехии партию из 16 122-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1 «Гвоздика».
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