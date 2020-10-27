Муфтий Татарстана назвал «жалкими уродцами» оскорбивших пророка Мухаммеда

https://static.news.ru/photo/e5804a3e-1861-11eb-b0f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин назвал «жалкими моральными уродцами» людей, которые оскорбляют пророка Мухаммеда. Такое мнение он высказал, комментируя поддержку публикаций карикатур на пророка Мухаммада, с которой выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Безусловно, те, кто осмелился осквернить имя величайшего человека, пророка Мухаммеда, и Книгу Всевышнего, — жалкие моральные уродцы, ничтожества, стремительно деградирующие от собственной бездуховности, — приводит слова Самигуллина издание Daily Storm.

По мнению религиозного деятеля, европейцы называют себя носителями самой цивилизованной культуры, но сегодня они занимаются разжиганием межрелигиозной и межнациональной вражды. При этом он подчеркнул, что жесточайшие преступления в истории человечества были совершены не мусульманами.

Напомню слова одного немецкого журналиста: «Кто начал Первую мировую войну? Мусульмане? Кто начал Вторую мировую войну? Мусульмане? Кто ворвался в Афганистан, Палестину и Ирак, убил там более миллиона человек? Мусульмане? Нет, они не были мусульманами», — заключил Самигуллин.

Как писал NEWS.ru, 16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин преподаватель истории, географии и обществознания в Коллеж-Буа-д’Ольн Самюэль Пати был убит 18-летним уроженцем Москвы Абдулаком Анзоровым. Вскоре правоохранители застрелили Анзорова при задержании в соседней коммуне Эраньи. Преступник оставил в соцсетях аудиозапись, на которой объяснил, что убил Пати из-за того, что тот показал на одном из своих уроков карикатуры на пророка Мухаммеда.

В знак солидарности с убитым учителем карикатуры на пророка мусульман были показаны на стене ратуши во французском городе Монпелье, а президент страны Эммануэль Макрон выразил поддержку этим действиям.