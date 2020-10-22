Карикатуру на пророка Мухаммеда показали на стене ратуши во Франции

Карикатуры на пророка Мухаммеда, публиковавшиеся в журнале Charlie Ebdo, из-за которых, по мнению французской полиции, произошло убийство учителя Самюэля Пати, спроецировали на стену ратуши в городе Монпелье.
Акцию протеста в поддержку свободы слова охраняли местные силовики,
Вскоре его застрелили стражи порядка в соседнем регионе. Поводом для расправы стала карикатура на пророка Мухаммеда, опубликованная несколько лет назад скандально известным журналом Charlie Hebdo. Этот рисунок Пати подготовил к уроку, посвящённому свободе слова во Франции.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правоохранительные органы задержали в общей сложности 15 человек в рамках расследования убийства учителя под Парижем. Уточняется, что четверо из 15 пойманных являются учениками школы. Один из находящихся под стражей учеников подтвердил, что получил от злоумышленника деньги в обмен на информацию о местонахождении учителя.