Карикатуру на пророка Мухаммеда показали на стене ратуши во Франции

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Карикатуры на пророка Мухаммеда, публиковавшиеся в журнале Charlie Ebdo, из-за которых, по мнению французской полиции, произошло убийство учителя Самюэля Пати, спроецировали на стену ратуши в городе Монпелье.

Акцию протеста в поддержку свободы слова охраняли местные силовики, передаёт издание Franceinfo. Преступление произошло 16 октября 2020 года в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. По информации оперативников, его совершил 18-летний уроженец Москвы Абдулах Анзоров. По их мнению, он напал на учителя истории Самюэля Пати и отрезал ему голову, после чего опубликовал снимок в соцсетях.

Вскоре его застрелили стражи порядка в соседнем регионе. Поводом для расправы стала карикатура на пророка Мухаммеда, опубликованная несколько лет назад скандально известным журналом Charlie Hebdo. Этот рисунок Пати подготовил к уроку, посвящённому свободе слова во Франции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правоохранительные органы задержали в общей сложности 15 человек в рамках расследования убийства учителя под Парижем. Уточняется, что четверо из 15 пойманных являются учениками школы. Один из находящихся под стражей учеников подтвердил, что получил от злоумышленника деньги в обмен на информацию о местонахождении учителя.