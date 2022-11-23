«Могут повторить Чернобыль»: атомщик об отключении АЭС на Украине Атомщик Фомичев: аварийное отключение Южно-Украинской АЭС может привести к аварии

Фото: unsplash

Член Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности Игорь Фомичев заявил в комментарии NEWS.ru, что экстренная остановка энергоблоков на Южно-Украинской атомной станции может привести к аварии, подобной Чернобыльской. По его словам, «заглушить» реакторы в короткий срок невозможно.

Вообще заглушить ректоры на всей атомной электростанции за такой короткий срок видится не совсем правдоподобным. Украинцы совершенно спокойно могут повторить Чернобыль, со всеми вытекающими последствиями, — сообщил он.

Эксперт добавил, что в 1986 году в Чернобыле советские физики-ядерщики попытались получить электроэнергию на крутящейся турбине, которая крутилась по инерции.

Чем это закончилось, мы все прекрасно знаем. Этот эксперимент также показал, что для подобной последовательности действий необходимо отключать семь степеней защиты, иначе она не давала проводить подобные манипуляции. И подобные выходки Киева, если они продолжатся, до добра не доведут точно, — заявил он.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что на Южно-Украинской атомной станции произошла экстренная остановка энергоблоков. Хмельницкая атомная станция была отключена от энергосистемы Украины, заявил в своем Telegram-канале глава облгосадминистрации региона Сергей Гамалий. По его словам, причина кроется в массовых ракетных ударах по Украине. «Страна.ua» писала, что Ровенская АЭС переведена на аварийный режим.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО.