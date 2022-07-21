МО РФ: мобилизованные жители Западной Украины отказались ехать в Донбасс

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Солдаты ВС Украины

Мобилизованные жители западных областей Украины отказываются ехать в Донбасс на фоне потерь ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области отказались участвовать в боевых действиях в полном составе.

Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения, — сказано в сообщении.

Ранее Росгвардия изъяла в Луганской Народной Республике документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ. Сообщается, что украинские десантники бегут из войск, пользуясь любой возможностью, и не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам.

До этого солдаты ВСУ, вернувшиеся с передовой в Донбассе, назвали военную службу «адом на земле» и пожаловались на хаос в организации, дезертирство и психологические тяготы, вызванные непрекращающимися обстрелами. Один из военнослужащих также упрекнул ВСУ в манипуляции во время вербовки солдат в свои ряды. Он пояснил, что «по телевизору» показывают красивые картины с фронта, однако на поле боя все оказывается совсем иначе, а поставка западного вооружения никак не повлияет на исход конфликта на Украине».