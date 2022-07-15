Росгвардия изъяла в ЛНР документы о массовых дезертирствах в ВСУ Росгвардия изъяла в ЛНР документы, подтверждающие массовые дезертирства в ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росгвардия изъяла в Луганской Народной Республике документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ. Как сообщается на сайте ведомства, украинские десантники бегут из войск, пользуясь любой возможностью, и не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам.

С апреля по июнь 2022 года десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот 2-го парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 <...> самовольно покинули передний край обороны, — сказано в сообщении.

Ранее солдаты ВСУ, вернувшиеся с передовой в Донбассе, назвали военную службу «адом на земле» и пожаловались на хаос в организации, дезертирство и психологические тяготы, вызванные непрекращающимися обстрелами. Один из военнослужащих также упрекнул ВСУ в манипуляции во время вербовки солдат в свои ряды. Он пояснил, что «по телевизору» показывают красивые картины с фронта, однако на поле боя все оказывается совсем иначе. Поставка западного вооружения, по его словам, никак не повлияет на исход конфликта на Украине.