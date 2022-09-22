Минобороны опубликовало кадры подготовки экипажей российских танков и БМП

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Т-80, основной боевой танк

Минобороны России показало в своем Telegram-канале кадры подготовки экипажей танков и БМП для мотострелковых подразделений в зоне спецоперации. Военнослужащие отрабатывают навыки вождения военной техники и повышают мастерство ведения огня из штатного вооружения танков Т-72, Т-80 и БМП по различным типам мишеней.

Обучаем экипажи на БМП, танках, подготовили более 50 экипажей. Вождение, стрельба: с места, с ходу. Грубо говоря, 10 дней — выходит полноценный слаженный экипаж, — рассказал инструктор по имени Александр.

Отмечается, что в ходе мероприятия военнослужащие проходят курс теоретической подготовки по знанию основных узлов и вооружения боевых машин. Также с военнослужащими проводятся занятия по тактической медицине, куда входит оказание первой помощи при различных ранениях. После прохождения подготовки военнослужащие пополняют ряды подразделений, выполняющие боевые задачи по уничтожению бронетехники, опорных пунктов и живой силы Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны показало работу экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России по нанесению ракетных авиационных ударов по объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.