МИД Франции рассказал о возможностях для деэскалации ситуации на Украине

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала France 2 заявил, что после прошедших в Москве переговоров президента республики Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина есть возможности для деэскалации ситуации вокруг Украины. Однако, по его словам, этот процесс потребует времени.

Есть возможный путь, чтобы избежать конфликта и приступить к деэскалации. И это цель. Это потребует времени, это начало процесса, — сказал Бон.

Вместе с тем, по его мнению, существуют риски, которые могут препятствовать этому процессу, в частности, якобы присутствие российских войск на границе с Украиной.

Переговоры Путина и Макрона состоялись 7 февраля в Москве. Французский лидер отметил, что России и Европе следует вместе работать над гарантиями безопасности. Он пообещал рассказать украинскому президенту Владимиру Зеленскому о том, что исполнение Минских соглашений приведёт к прогрессу и это поможет урегулировать конфликт на юго-востоке Украины.

Путин, в свою очередь, сообщил, что его французскому коллеге «непросто придётся» на переговорах с руководством Украины, так как это «сложный комплекс вопросов», который занял несколько часов. Также он пояснил, что Украина уже дважды пыталась решить конфликт в Донбассе военным путём. И теперь неясно, будет ли Киев исполнять «Минск-2» или предпримет ещё одну попытку решить конфликт силой.