Меркель выступила за единый механизм ответа ЕС на действия России

Евросоюзу необходимо выработать единые механизмы для переговоров с Россией. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Её слова приводит сайт бундестага.

Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом, — отметила Меркель в ходе выступления с правительственным посланием в бундестаге.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что в силу географического расположения ЕС несёт ответственность за происходящее на Украине, в Белоруссии и на Западных Балканах. Также Меркель поприветствовала итоги встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.

Ранее Меркель предложила провести встречу между лидерами Евросоюза и Путиным. Подобная идея была озвучена послами Германии и Франции в ходе заседания комитета постоянных представителей ЕС в Брюсселе. Инициатива вызвала нарекания со стороны нескольких европейских стран, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон её поддержал.