Мэра Харькова госпитализировали в немецкую клинику самолётом

https://static.news.ru/photo/c36ed592-f880-11ea-895b-fa163e074e61_660.jpg Фото: gepard59/instagram.com

Мэр Харькова Геннадий Кернес госпитализирован в Германию вечером 16 сентября.

По данным Национальной общественной телерадиокомпании Украины, за Кернесом из Нюрнберга прибыл самолёт Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD. Согласно информации сервиса Flightradar24, этот самолёт в ночь на 17 сентября приземлился в аэропорту Берлин-Шенефельд.

Борт принадлежит компании FAI Aviation Group, которая, в том числе, предлагает услуги по медицинским перевозкам. Самолёт с этим бортовым номером перевозил в берлинскую клинику из больницы Омска российского оппозиционера Алексея Навального.

Мэра Харькова госпитализировали в 17-ю горбольницу с двусторонним воспалением лёгких 14 сентября. По данным источника в офисе президента Украины, он находится в коме, писал NEWS.ru.