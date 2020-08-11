Матович рассказал о причинах высылки российских дипломатов из Словакии

https://static.news.ru/photo/d9be0554-dbcd-11ea-9cd2-fa163e074e61_660.jpg Игорь Матович Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Игорь Матович прокомментировал высылку из страны трёх дипломатов РФ. По его словам, решение об этом было принято в связи с делом об убийстве в Германии гражданина Грузии.

Когда несколько дней назад мне сообщили о деятельности некоторых сотрудников российского посольства и о подтверждениях злоупотребления нашими визами для совершения убийства в Германии, я сразу же без колебаний понял, что такие действия не могут остаться без ответа, — написал он в Facebook.

Матович добавил, что Россия является торговым партнёром Словакии, а русские для словаков — братский народ, но в таких случаях и для друзей необходимо проводить «ограничительную черту».

Словакия — суверенное государство, а не банановая республика, где можно высмеивать дипломатические правила, — отметил премьер.

Гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Тиргартен 23 августа 2019 года. По версии немецкого следствия, россиянин Вадим Красиков подъехал к гражданину Грузии на велосипеде и трижды выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Хангошвили скончался на месте, а обвиняемого задержали по горячим следам. Москва отрицает связь с убийством.

Президент России Владимир Путин назвал Хангошвили «кровавым убийцей». Российский лидер подчеркнул, что во время одной из акций Хангошвили «уничтожил 98 человек».

Как писал NEWS.ru, по данным зарубежных СМИ, российских дипломатов высылают из Словакии по обвинению в шпионаже. В Госдепартаменте США приветствовали решение Братиславы, назвав его «ясным сигналом» России, что в Европе не потерпят её «политически мотивированных преступных действий».