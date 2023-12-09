Мать с ребенком выпали с подъемника на горнолыжном курорте в Австрии

Фото: Rafael Bastante/Keystone Press Agency/Global Look Press

Женщина с 11-летним ребенком выпала из подъемника на горнолыжном курорте в австрийском Тироле, сообщил портал OE24. По его информации, в их кресло врезалось впереди идущее, в результате чего пострадавшая и ее сын не смогли удержаться. Повреждения получил и супруг женщины, однако ему удалось не упасть после столкновения.

Авария произошла около 9:30 утра. Отцу, матери и их 11-летнему сыну пришлось пережить настоящий ужас: женщина и ребенок упали с крутого склона с высоты около 10 метров. В то время как мужчина чудом отделался легкими ушибами, женщина получила серьезные травмы в области таза и спины, — говорится в сообщении.

Все трое были доставлены в больницу на вертолете. Ребенок, как и его отец, отделался легкими ушибами. Причина, по которой столкнулись кресла, остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что в Красногорске во время демонтажа горнолыжного комплекса рухнул башенный кран. Он повредил кровлю и фасад близстоящего здания котельной. В результате происшествия пострадал один человек. По предварительной информации, речь идет о крановщике. Происшествие не повлияло на график работ по демонтажу, уточнили в столичном МЧС.