Башенный кран рухнул при демонтаже горнолыжного комплекса в Подмосковье Башенный кран рухнул при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красногорске рухнул башенный кран во время демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком», сообщила NEWS.ru пресс-служба МЧС России по Московской области. По данным ведомства, стрела крана повредила кровлю и фасад близстоящего здания котельной.

Красногорск, Красногорский бульвар, д. 4. Падение башенного крана при демонтаже горнолыжного комплекса «Снежком». Повреждена кровля и фасад котельной, на работоспособность не влияет, — сказали в ведомстве.

По информации МЧС, в результате происшествия пострадал один человек. Предположительно, травмы получил крановщик.

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