Строительный кран упал в Грозном во время урагана и убил человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время урагана в Грозном рухнул строительный кран с рабочим в кабине, сообщает Telegram-канал Mash Gor. По данным канала, строитель погиб. Инцидент произошел на стройплощадке возле государственного университета.

ЧП произошло возле госуниверситета — рядом идет стройка. Металлическая конструкция не выдержала стихии и сложилась. По словам очевидцев, в этот момент в кабине находился рабочий, — отмечается в публикации.

Ураган накрыл город Грозный 6 августа. Из-за шквалистого ветра с ливнем и градом повалило деревья и столбы, а также затопило ряд трасс. Ветер срывал кровлю с домов, сносил рекламные щиты, валил линии электропередач и деревья. Энергетики в Чечне из-за стихии переведены в режим повышенной готовности.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что после пронесшегося урагана экстренные службы сразу же принялись за восстановление поврежденных зданий и инфраструктуры. По его словам, вода с затопленных территорий откачивается, дороги расчищаются.

Ранее климатолог Алексей Кокорин предупредил, что количество смерчей и ураганов увеличивается в России. По его словам, этому виной глобальное потепление. Он также сообщил об увеличении средней температуры в России, а долгосрочный прогрев поверхности земли приводит к увеличению числа смерчей.