Макрон: вполоборота к России Почему президент Франции ищет точки соприкосновения с Кремлем

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У Эммануэля Макрона вдруг открылись глаза в отношении России. Сначала французский президент заговорил о необходимости дать некие гарантии безопасности северному соседу. Правда, без уточнения возможного характера таких гарантий и объяснений, почему же он не реагировал на относительно недавние предложения Владимира Путина о создании в Европе системы надежной коллективной безопасности, что способствовало бы предотвращению нынешнего конфликта на Украине. Зато Макрон не стесняется вспоминать о давних исторических и культурных связях двух великих наций, что также выпадает из тренда на изоляцию России.

Более того, как свидетельствует глава МОК Томас Бах, глава Франции, которая в 2024 году принимает Олимпийские игры, высказался за то, чтобы в них приняли участие все страны, включая даже те, что ведут военные действия. Какие государства имел в виду хозяин Елисейского дворца, догадаться нетрудно, особенно если СВО действительно затянется. Впрочем, нельзя исключать появления новых горячих точек в мире.

Между тем мсье Эммануэль столь стремительно теряет остатки популярности у себя на родине, что известный своими ежегодными пророчествами Saxo Bank даже прогнозирует в наступающем году его отставку. Макрон неудачно съездил за океан, где пытался выторговать от имени объединенной Европы у Джо Байдена некоторые уступки в пользу экономики Старого Света, все сильнее страдающей от американского эгоизма. Так что пока тщетны надежды укрепиться после ухода фрау Меркель в качестве дипломатического лидера Европы.

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Внутри страны положение ставленника дома Ротшильдов не лучше. Во Франции репетируют веерные отключения электроэнергии, несмотря на то что французы запускают угольные ТЭС, простаивавшие долгие годы. А главное — «шестиугольник» балансирует на грани серьезнейших социальных потрясений. Все дело в намерении властей увеличить пенсионный возраст до 65 лет. Пять крупнейших профсоюзов страны и куча разного рода движений в поддержку молодежи уже заявили о своем желании объединиться и выступить единым фронтом против очередных ущемлений интересов трудящихся.

Некоторые наблюдатели предполагают, что сразу после рождественских каникул Францию могут ждать массовые выступления протеста, сравнимые с манифестациями «желтых жилетов». Только на этот раз на настроения во французском обществе, помимо пенсионной реформы, будут влиять прогнозируемые энергетические и инфляционные проблемы. А значит, как говорится, властям мало не покажется.

Конечно, своим «полуоборотом» в сторону России кардинальных французских проблем Макрон не решит, но и среди партий, входящих в Национальное собрание, крепнут настроения в пользу как минимум смягчения бессмысленных антироссийских санкций, дуплетом бьющих по травмированным экономикам европейских стран. А у партии самого Макрона уже нет устойчивого парламентского большинства. И ему жизненно нужна поддержка части оппозиции.

Так что явно мсье Эммануэль, активизировавший свои посылы в сторону России, попытается все-таки возглавить европейский тренд на достижение компромисса на поле военных действий и на поиск точек соприкосновения с Кремлем. А заодно, не вступая в явные противоречия с «вашингтонским обкомом», он попытается создать хотя бы видимость большей независимости и политической гибкости. Подчеркнув французскую особость, которая так импонирует местному «глубинному государству».

Пока нового телефонного разговора Макрона и Путина, как сообщает кремлевская пресс-служба, не запланировано. Но, думается, олимпийские заботы президента в Москве будут замечены.

Хотя до возвращения к деголлевской формуле — «Европа от Атлантики до Урала», которая так льстила французскому эго, еще очень далеко.