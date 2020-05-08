Маас назвал Германию единственной виновницей начала Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/18ab9d02-9110-11ea-8225-fa163e074e61_660.jpg Фото: Voller Ernst / Hermann Fuss/Global Look Press

Только Германия ответственная за развязывание второй мировой войны. Попытки обвинить в этом другие народы — переписывание истории. Об этом заявили министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и немецкий историк Андреас Виршинг.

По их словам, немцы допустили приход к власти Адольфа Гитлера в 1933 году и не смогли собственными силами освободиться от национал-социализма. В итоге им пришлось расплачиваться за это.

Министр и историк отметили, что Германия должна учитывать своё прошлое и придерживаться ясной позиции на фоне многочисленных современных попыток переписать историю и превратить жертв в преступников.

Только одна Германия нападением на Польшу развязала Вторую мировую войну, — подчеркнули Маас и Виршинг в статье, опубликованной издание Der Spiegel.

По их словам данный исторический факт является непреложным. Попытки обвинить в начале войны ещё кого-то ведут к расколу в Европе.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин назвал недопустимым возложение на неё ответственности за развязывание войны наравне с нацистской Германией. Он подчеркнул, что Россия не может и не должна оправдываться за те события.