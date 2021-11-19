Лукашенко допустил, что военные помогали мигрантам попасть в Польшу
Лукашенко: белорусские военные могли помочь мигрантам попасть в ЕС из сочувствия
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:30, 20 ноября 2021
Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press
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Белорусские военные могли помочь некоторым мигрантам, из тех, что находились на границе страны, попасть в Польшу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Они это могли сделать, поскольку у военных есть сердца, отметил он в интервью корпорации BBC.
Думаю, что такое вполне возможно. Мы славяне, у нас есть сердца. Нашим военным известно, что мигранты направляются в Германию. Может быть, кто-то им помог. Я не буду с этим разбираться, — пояснил белорусский лидер.
По его словам, Минск не имеет отношения к миграционному кризису, якобы организованному с целью оказать давление на Евросоюз.
Я говорил, что не буду задерживать мигрантов на границе, не буду их там держать, и если они по-прежнему продолжат туда стекаться, то я по-прежнему не буду их останавливать, потому что они едут не в моё государство, а в ваши страны, — отметил Лукашенко.
Он добавил, что не приглашал мигрантов в Белоруссию, и не хочет чтобы они ехали через его страну.
Ранее стало известно, что Варшава потребовала от Минска к 21 ноября стабилизировать ситуацию, связанную с пребыванием на белорусско-польской границе нелегальных мигрантов. В случае отсутствия реакции на этот призыв польские власти вынуждены будут закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице.