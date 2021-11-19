Лукашенко допустил, что военные помогали мигрантам попасть в Польшу

Белорусские военные могли помочь некоторым мигрантам, из тех, что находились на границе страны, попасть в Польшу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Они это могли сделать, поскольку у военных есть сердца, отметил он в интервью корпорации BBC.

Думаю, что такое вполне возможно. Мы славяне, у нас есть сердца. Нашим военным известно, что мигранты направляются в Германию. Может быть, кто-то им помог. Я не буду с этим разбираться, — пояснил белорусский лидер.

По его словам, Минск не имеет отношения к миграционному кризису, якобы организованному с целью оказать давление на Евросоюз.

Я говорил, что не буду задерживать мигрантов на границе, не буду их там держать, и если они по-прежнему продолжат туда стекаться, то я по-прежнему не буду их останавливать, потому что они едут не в моё государство, а в ваши страны, — отметил Лукашенко.

Он добавил, что не приглашал мигрантов в Белоруссию, и не хочет чтобы они ехали через его страну.

Ранее стало известно, что Варшава потребовала от Минска к 21 ноября стабилизировать ситуацию, связанную с пребыванием на белорусско-польской границе нелегальных мигрантов. В случае отсутствия реакции на этот призыв польские власти вынуждены будут закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице.