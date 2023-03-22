Лондон удалил из санкционного списка одного из руководителей ФСБ Великобритания удалила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ России Королева

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Великобритания удалила из антироссийского санкционного списка первого заместителя директора ФСБ и члена наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» Сергея Королева, сообщается на сайте британского правительства. Сейчас в санкционном списке Британии находятся свыше 1,7 тысячи физических и юридических лиц, связанных с Россией.

Следующая запись была удалена из консолидированного списка, и ее активы больше не подлежат замораживанию: Сергей Борисович Королев, — говорится в документе.

Ранее Евросоюз отменил санкции против бывшего губернатора Севастополя и экс-замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова. Политик подавал иск в Европейский суд с требованием исключить его из санкционного списка, в который он был занесен еще в 2017 году. По его словам, ограничения мешают ему вести бизнес на Кипре.

До этого власти Венгрии потребовали от руководства Евросоюза исключить из санкционных списков нескольких руководителей российских компаний. Решение по данному вопросу может быть принято в марте.