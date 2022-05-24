Telegraph: Лондон опроверг отправку военных кораблей в Чёрное море

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Власти Великобритании не планируют отправку военных кораблей в Чёрное море, пишет The Telegraph со ссылкой на представителя британского Министерства иностранных дел. Ранее министр иностранных дел Лиз Трасс обсудила со своим коллегой из Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом возможный план отправки военных кораблей в черноморский порт Одессы для обеспечения защитного сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно.

Мы продолжим интенсивно работать с международными партнёрами, чтобы найти пути возобновления экспорта зерна с Украины. Однако сейчас нет планов задействовать британские военные корабли в Чёрном море, — передаёт агентство слова собеседника.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что в портовых зонах Украины заблокировано 25 млн тонн зерна. Она считает, что кризис на Украине стал глобальным именно в связи с тем, что зерно с Украины «больше нельзя вывезти».

Представитель России при ООН Василий Небензя высказал предположение, что экспортируемое с Украины зерно идёт не в пользу голодающих стран, а в ЕС. Продукция вывозится как эшелонами по железной дороге, так и баржами по Дунаю. Он заявил, что так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.