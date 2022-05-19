Небензя: экспортируемое украинское зерно идёт не в пользу нуждающихся стран

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Постпред России при ООН высказал предположение, что экспортируемое с Украины зерно идёт не в пользу голодающих стран, а в запасники ЕС. Продукция вывозится как эшелонами по железной дороге, так и баржами по Дунаю, пишет РИА Новости.

У нас есть обоснованные подозрения, что это зерно идёт не на нужды голодающего Глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение, — сказал Небензя.

Между тем Румыния сообщила, что вывезла с территории Украины 240 тыс. тонн зерна. При этом начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев пояснил, что Украина каждый день поставляет продовольствие в Румынию в обмен на вооружение.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонcон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили возможности для cоздания новых путей для поставок украинского зерна. Кроме того, лидеры двух стран договорились усилить работу с США, Францией и Гeрманией по формированию долгосрочной архитектуры безопасности Укрaины.