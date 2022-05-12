Европейские власти заявили о планах вывезти 25 млн тонн зерна с Украины Глава МИД ФРГ: в украинских портах заблокировано 25 млн тонн зерна

Фото Carmen Jaspersen/dpa/Global Look Press

В портовых зонах Украины заблокировано 25 млн тонн зерна, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок перед началом встречи глав дипломатии стран Группа семи (G7). Она считает, что кризис на Украине стал глобальным в связи с тем, что зерно с Украины «больше нельзя вывезти», пишет ТАСС. Бербок отметила, что на текущий момент в поставках зерна особенно нуждаются страны Африки и Ближнего востока.

Кризис (на Украине — NEWS.ru) превратился в глобальный кризис, 25 млн тонн зерна сейчас блокировано в украинских портах, в первую очередь, в Одессе, — заявила Бербок.

Она указала, что оно особенно зерно востребовано в странах Африки и Ближнего Востока.

В этой связи мы вместе сегодня обсудим (на встрече глав МИД G7. — NEWS.ru), как можем деблокировать блокаду зерна <...> и вывезти его, — добавила она.

Ранее в газете Politico написали, что американские законодатели предложили администрации президента США Джо Байдена создать гуманитарный коридор в Чёрном море, через который можно наладить поставки миллионов тонн зерна, которые остаются «заблокированными» на территории Украины. До этого Байден рассказал, что США изучает способы доставки 20 млн тонн зерна с Украины на мировой рынок.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее рассказал о попытках США найти пути для вывоза продовольствия с Украины. По его словам, они уже загнали страну в долговые обязательства. Кроме того, Вашингтон заинтересован в затягивании военных действий на территории Украины, в результате чего её жители не смогут вернуться к привычной мирной жизни. При этом Байден хочет вывезти продовольствие, чтобы «снизить цены на ресурс».