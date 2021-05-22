Литва потребовала от Минска отпустить пассажиров самолёта Ryanair

Литовские власти потребовали от Белоруссии немедленно разрешить вернуться в столицу Литвы пассажирскому самолёту компании Ryanair, который сел в минском аэропорту якобы из-за минирования. Борт выполнял рейс из Афин в Вильнюс. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел балтийской республики, куда 23 мая после инцидента в Минске был вызван временный поверенный в делах Белоруссии в Литве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Ранее в Минске экстренно приземлился якобы заминированный лайнер Ryanair. Впоследствии информация о минировании не подтвердилась.
Позднее стало известно, что на борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту белорусской столицы.
После приземления самолёта временного поверенного в делах Белоруссии в Литве вызвали в МИД.
Белорусскому представителю заявлено требование немедленно отпустить всех пассажиров и экипаж лайнера, — сказали в ведомстве.
Ранее Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что принять в Минске лайнер Ryanair распорядился лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Пользователи Интернета потребовали объяснений от представителей авиакомпании. Так, один из комментаторов спросил, сколько денег получили пилоты за посадку «заминированного» борта. Иные уточняли, понимают ли в Ryanair, что буквально «убили» этим решением своего пассажира.