Литва потребовала от Минска отпустить пассажиров самолёта Ryanair

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Восемь человек погибли в итальянской провинции Пьемонт в результате падения кабины фуникулёра. Ещё 11 были госпитализированы, двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает альпийская спасательная служба.

Авария произошла в 100 метрах от вершины горы Монтероне высотой в 1,5 тысячи метров. Канатная дорога, по которой двигался фуникулёр, соединяла гору с населённым пунктом Стреза на берегу озера Лаго...