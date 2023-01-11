la Repubblica: Киев недооценил мобилизованных российских солдат

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинские власти недооценили российских солдат, которые были призваны на службу в рамках частичной мобилизации, пишут журналист la Repubblica из Краматорска. По его словам, во время наступления ВС РФ на Соледар бойцы смогли учесть применение систем залпового огня HIMARS и перевели склады с амуницией за сотню километров от линии фронта. Как считает автор итальянского издания, в Киеве ошибаются в своем восприятии мобилизованных россиян.

Сотни страшилок о том, как несчастны русские мобилизованные, отправленные на фронт без подготовки и без снаряжения, заставили нас забыть, что в этом конфликте количество — это качество: 300 тысяч человек не могут все быть непригодными для того, чтобы быть солдатами, — написал журналист.

Он подчеркнул, что за время, прошедшее с мобилизации, призванные солдаты успели адаптироваться. Теперь, утверждает автор материала, они действуют с «русской настойчивостью».

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв оценил необходимость проведения еще одной волны мобилизации. По его мнению, такой нужны сейчас нет. По мнению депутата, ее проведение в ближайшие полгода будет неэффективно.

Он пояснил, что еще не все ранее мобилизованные задействованы в боевых действиях. Кроме того, промышленности необходимо время на то, чтобы выйти на рубежи, необходимые для обеспечения новой волны мобилизации, считает Гурулёв.