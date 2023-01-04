В Госдуме оценили необходимость возобновления мобилизации Депутат ГД Гурулёв: для нового этапа мобилизации нет никаких предпосылок

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В настоящее время необходимости в новом этапе мобилизации нет, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв изданию «Чита.Ру». По мнению депутата, ее проведение в ближайшие полгода будет неэффективно.

Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации. Для этого нет никаких предпосылок и условий. <...> Мое мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать, — сказал парламентарий.

Он пояснил, что еще не все ранее мобилизованные задействованы в боевых действиях. Кроме того, промышленности необходимо время на то, чтобы выйти на рубежи, необходимые для обеспечения новой волны мобилизации, считает Гурулёв.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук так же заявил об отсутствии необходимости во второй волне мобилизации. По его словам, план по призыву 300 тысяч человек выполнен, «и на этом все закончено». Эксперт также указал, что любая мобилизация наносит огромный удар по экономике страны, социально-бытовым условиям проживания в ней, а также по имиджу.

В декабре президент Владимир Путин заверил, что призванного резерва достаточно для ведения спецоперации. Он также добавил, что факторов, указывающих на то, что в России может быть объявлена дополнительная мобилизация, нет.