Косово запросило вступление в НАТО и Евросоюз

Премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти на фоне ситуации вокруг Украины попросил принять самопровозглашённое образование в НАТО и Евросоюз. Он считает, что так будет лучше для безопасности республики и её жителей, сообщает портал Kosovo Online.

Если нас примут, это будет лучше для народа Косово, для республики и для всего региона и мира, — сказал Курти.

По словам премьера, вступление Косово в ЕС позволит Западу более эффективно противостоять государствам, которые поддерживают позицию России.

За ускоренное вступление Косово в НАТО также выступил министр обороны самопровозглашённого образования Арменд Мехай. Кроме того, он предложил создать на территории республики постоянную военную базу США.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в этом году Косово попытаются принять в НАТО. По его мнению, если это произойдёт, все страны — члены ЕС вынуждены будут признать независимость республики.

Независимость Косово в одностороннем порядке провозгласили 17 февраля 2008 года. В настоящее время её не признают в качестве самостоятельного государства Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.