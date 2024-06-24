Кортеж премьера Венгрии попал в аварию, погиб полицейский: жив ли Орбан?

Фото: Bernd Weiaybrod/dpa/Global Look Press

Виктор Орбан

Немецкие СМИ сообщили, что кортеж премьера Венгрии Виктора Орбана попал в ДТП по дороге в аэропорт Штутгарт. Что известно о состоянии премьер-министра Орбана, жив ли он?

Что известно о ДТП с Орбаном

Вечером 24 июня кортеж премьер-министра Венгрии Виктора Орбана попал в аварию в Штутгарте, сообщает Bild. Отмечается, что один полицейский погиб, второй серьезно ранен.

По данным источника, авария произошла из-за того, что один из участников дорожного движения не увидел оцепления и выехал на дорогу, по которой передвигался кортеж. В результате легковой автомобиль местной жительницы столкнулся с двумя полицейскими мотоциклами.

Орбан накануне был на матче чемпионата Европы между Венгрией и Шотландией в Штутгарте. В первой половине дня он отправился с делегацией в аэропорт.

О состоянии венгерского премьера не сообщалось, пострадал ли он — неизвестно.

Фото: IMAGO/Jan Huebner/Global Look Press

Было ли покушением ДТП с Орбаном

15 мая 2024 года случилось покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Фицо был ранен в ходе стрельбы после заседания правительства. Нападавшего задержали. Выяснилось, что его жена — гражданка Украины, в день покушения она пыталась покинуть территорию страны, но была задержана.

Выстрелы прозвучали, когда Фицо после завершения заседания вышел к собравшимся у здания гражданам. Получив ранения, премьер упал на землю, охранники подняли его, погрузили в машину и увезли.

Премьер Словакии негативно высказывался о вступлении Украины в НАТО, передаче ей оружия, а также выступал за нормализацию отношений на евразийском континенте и налаживание отношений с Россией. В частности, словацкий премьер заявлял, что Украину используют для ослабления России.

Сразу после покушения на Фицо в Сети начали распространяться слухи и прямые угрозы, что «следующий — Орбан». Венгрия неоднократно накладывала вето на те или иные санкции ЕС против России, также выступала против передачи Украине вооружений.

Вскоре после покушения на Фицо, 19 мая, потерпел крушение вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси. Авиакатастрофа произошла в Восточном Азербайджане (регион Ирана) после встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президента Ирана сопровождали глава МИД и другие чиновники.

В воздушной колонне президента было три вертолета. Два других, в которых были сопровождавшие Раиси чиновники, в том числе главы Минэнерго Али Акбар Мехрабиян и Министерства дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш, благополучно добрались до места назначения. В район крушения были направлены десятки поисково-спасательных бригад. Их работе мешали плохие метеоусловия — дождь и туман — и бездорожье. Поисково-спасательная операция продолжалась более суток.

В качестве официальной причины аварии называлась техническая неисправность и погодные условия. Агентство AP отмечало, что ВВС Ирана в значительной степени сформированы еще до Исламской революции 1979 года, а международные санкции затрудняют получение запчастей для авиатехники.

Высказывались, однако, альтернативные версии, которые опираются на тесную связь Тегерана и Москвы, в частности военно-техническое сотрудничество двух стран, против чего высказывались на Украине, в Европе и США. Иранские власти не комментировали эти слухи.

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