«Жалеет, что не вызвал скорую»: сжегший девушку насильник сел на 10 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подросток, который изнасиловал и сжег 16-летнюю подругу, отправился в колонию на 9 лет и 10 месяцев. NEWS.ru вспоминает о жестоком убийстве 2023 года.

Облил и поджег

Преступление было совершено 8 июля 2023 года в поселке Октябрьский Пермского края. В ту ночь школьница сбежала из дома, чтобы гулять с друзьями. Уже утром девушку нашли полуживой в одних носках. Она лежала у железнодорожных путей. Под школьницей дымилась трава, а на ее теле и на земле у рельсов была кровь.

Школьницу вертолетом санавиации доставили в Пермский ожоговый центр, где 10 дней за ее жизнь боролись лучшие комбустиологи города. 18 июля сердце девушки, у которой было обожжено 95% тела, остановилось.

«Обвиняемый 8 июля совершил в отношении своей 16-летней знакомой особо тяжкое преступление. <...> [Он] воспользовался горючей жидкостью, которой облил девушку и поджог, оставив жертву в беспомощном состоянии. Позже ее с ожогами 95% тела обнаружили рядом с железнодорожными путями и госпитализировали в лечебное учреждение, где она через непродолжительное время скончалась», — рассказали в прокуратуре.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«По обоюдному согласию»

На суде молодой человек настаивал, что не насиловал девушку — их контакт был по обоюдному согласию. С его слов, девушка упала и ударилась головой. Он посчитал, что подруга скончалась, и испугался, что его могут обвинить в убийстве, поэтому решил сжечь тело.

Еще живая девушка назвала в числе обидчиков не только подростка, который теперь получил срок. Было еще две фамилии.

«Когда я пришел в больницу на опознание дочери, она мне назвала фамилию одного из тех, кто на нее напал. <...> Фамилии двух остальных, как мне известно, дочь назвала, когда ее забирала скорая. <...> Единственное, чего мы хотим, — это чтобы наша дочь выжила и все виновные получили по заслугам», — говорил отец девушки в первые дни после трагедии в интервью KP.RU.

В последнем слове на заседании перед вынесением приговора подсудимый выразил сожаление, что не вызвал девушке скорую.

«Вся речь заняла у него меньше минуты, а читал он ее по бумажке. Момент с сожжением Ярославы он вообще не упомянул, как будто его и не было. Единственное, о чем он сожалеет и в чем посчитал себя виновным, — это в том, что не вызвал скорую Ярославе. Грубо говоря, он попросил суд оправдать его», — рассказал KP.RU источник, знакомый с ходом дела.

Адвокат подростка считает, что суд проходил с процессуальными нарушениями. Он намерен оспорить судебный вердикт.

Почему такой срок?

Подростку-насильнику зачтут проведенный в СИЗО срок в соотношении один день за полтора дня отбывания наказания. Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о взыскании морального вреда на сумму 14,8 млн рублей.

Наказание было установлено с учетом возраста фигуранта дела. Адвокат Хурума Аян, ранее представлявший в суде интересы изнасилованного старшеклассниками в Туве мальчика, отмечал, что подростки не могут получить срок более 10 лет. Эксперт пояснил, что таковы нормы законодательства.

«Если особо тяжкое преступление совершено несовершеннолетним (14–18 лет), то ему не может быть назначено наказание в виде лишения свободы свыше 10 лет. Никак. Вне зависимости от количества эпизодов», — написал адвокат.

Хурума Аян добавил, что если дело в отношении подростка возбуждено по статье об особо тяжком преступлении, то вести процесс поручат наиболее опытным судьям.

«Это почти исключает возможность вынесения незаконного приговора, и в любом случае ни один судья не приговорит несовершеннолетнего к лишению свободы на срок выше 10 лет. Это не зависит ни от судей, ни от должностных лиц органов прокуратуры, ни от адвокатов», — пояснил эксперт.

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