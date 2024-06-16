Адвокат оценил приговор для подростков-насильников в Туве Адвокат Аян: подростков по закону нельзя отправить в тюрьму более чем на 10 лет

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Адвокат Хурума Аян, представлявший в суде интересы изнасилованного старшеклассниками в Туве мальчика, отметил, что надругавшиеся над школьником подростки не могли получить более 10 лет лишения свободы при любых обстоятельствах. В своем Instagram (деятельность запрещена в России) эксперт пояснил, что таковы нормы законодательства. Обидчики ребенка получили от семи лет до девяти лет и десяти месяцев лишения свободы, сообщала журналистка Вероника Косаткина со ссылкой на сообщение мамы пострадавшего мальчика.

Если особо тяжкое преступление совершено несовершеннолетним (14–18 лет), то ему не может быть назначено наказание в виде лишения свободы свыше 10 лет. Никак. Вне зависимости от количества эпизодов, — написал адвокат.

Хурума Аян добавил, что если дело в отношении подростка возбуждено по статье об особо тяжком преступлении, то вести процесс поручат наиболее опытным судьям.

Это почти исключает возможность вынесения незаконного приговора, и в любом случае ни один судья не приговорит несовершеннолетнего к лишению свободы на срок выше 10 лет. Это не зависит ни от судей, ни от должностных лиц органов прокуратуры, ни от адвокатов, — пояснил эксперт.

10-летний мальчик трижды был изнасилован в сельском туалете в январе 2023 года. Надругались над мальчиком трое старшеклассников. Несмотря на недержание кала и ректальные травмы, местные медики отказывались фиксировать факт нанесения вреда здоровью ребенка. Дело долгое время простаивало, пока на него не обратили внимание СМИ.

Ранее сообщалось, что семья пострадавшего при поддержке телеведущей Ксении Собчак переехала в Москву, подальше от родственников обидчиков. В столице же было продолжено лечение мальчика, который долгое время не получал необходимую качественную медицинскую помощь в родном регионе.