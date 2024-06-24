Вынесен приговор подростку, который изнасиловал и сжег подругу Несовершеннолетний пермяк сел на 10 лет за изнасилование и сожжение подруги

Подросток, который изнасиловал и сжег 16-летнюю подругу, отправился в колонию на девять лет и десять месяцев, сообщает «КП - Пермь». Преступление было совершено 8 июля 2023 года в поселке Октябрьском Пермского края.

Девушку нашли полуживой в одних носках. Она лежала у железнодорожных путей. Под школьницей дымилась трава. На теле и на земле у рельсов была кровь.

Школьницу вертолетом санавиации доставили в Пермский ожоговый центр, где 10 дней за ее жизнь боролись лучшие комбустиологи города. Было обожжено 85% тела. В итоге 18 июля сердце девушки остановилось.

На суде сверстник настаивал, что не насиловал девушку — их контакт был по обоюдному согласию. С его слов, девушка упала и ударилась головой. Он посчитал, что подруга скончался и испугался, что его могут обвинить в убийстве. Тогда он решил сжечь тело.

Ранее в Туве трое подростков, которые трижды изнасиловали десятилетнего мальчика, получили от семи лет до девяти лет и десяти месяцев лишения свободы. Адвокат Хурума Аян, представлявший в суде интересы изнасилованного старшеклассниками мальчика, отметил, что надругавшиеся над школьником подростки не могли получить более 10 лет лишения свободы при любых обстоятельствах.