Собчак привезла в Москву изнасилованного ребенка: кто он, что случилось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак поделилась в Telegram-канале новостью: она перевезла в Москву из Тувы семью изнасилованного подростками мальчика. В столице он будет лечиться и жить. NEWS.ru пересказывает историю школьника и объясняет, почему потребовалось эвакуировать из региона всю семью.

Подальше от родственников насильников

Семья мальчика, который несколько раз в начале 2023 года подвергся изнасилованию в сельском туалете, переехала из Тувы в Москву. Помощь им в этом оказала телеведущая Ксения Собчак. После пережитой серии надругательств 11-летний подросток страдает недержанием кала, поэтому журналистка нашла для него врачей и решила вопрос с реабилитацией в столичной больнице.

«Всю семью мальчика, которого насиловали старшеклассники в Туве, я перевезла в Москву. Его самого устроила на реабилитацию в лучшую столичную больницу. Я делала это в режиме тишины, чтобы семье было комфортно. Они наконец в безопасности. Подальше от родственников насильников, давления, косых взглядов. Айзе — маме — стало спокойнее», — написала Собчак.

Телеведущая отметила, что долго работала над этой историей, но следовала при этом принципу «сначала сделай — потом говори». Айза уже выразила ей благодарность в своем блоге. Ранее она рассказывала об угрозах в адрес семьи со стороны родственников обвиняемых подростков.

«Родственники насильников оказывали на нас давление. Брат одного из старшеклассников сказал, что если его брата посадят, то он нас всех застрелит. В июле разбили окна в доме моих родителей, подожгли хозяйственные постройки: сарай, огород, туалет, душевую. Я написала заявление, по сей день ответа нет», — рассказывала Айза.

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Неправильно лечили

На обследовании в Москве медики рассказали матери мальчика, что тувинские врачи неправильно лечили ее ребенка. На протяжении последних полутора лет школьник мучается от недержания кала и эпизодов энуреза.

«Врач изучил документы, поговорил с сыном и после обследования сказал, что нас неправильно лечили в прошлом году. Нужно было операцию еще в прошлом году делать. Сыну не пришлось бы мучаться больше года», — написала Айза.

В ближайшее время мальчику проведут лазерную операцию. Врачи говорят, что уже спустя пять дней организм ребенка восстановится.

«Он очень устал от пеленок на ночь и памперсов больших. Спасибо за личное сопровождение и такую поддержку. Продолжим работать с личным психологом на долгий период, вы не представляете, какая нас переполняет надежда. Никто не унывает, мы все верим, что жизнь моего сына и нашей семьи станет как у всех людей, без следствия и судов», — делится женщина переживаниями.

Непосредственно в месяц, когда ребенок пережил насилие, на медосвидетельствовании в Кызыле врач признал мальчика здоровым, хотя у него очевидно было недержание кала, проблемы с мочеиспусканием и воспаления в заднем проходе.

«Уже в больнице у сына началось очередное калонедержание. Мы попросили врача дать нам что-нибудь, чтобы хоть как-то очистить его. Врач дал нам полотенце. <...> Врач, даже не надев халат и не включив свет, он надел перчатки и засунул палец в анальное отверстие сына. Ребенок в это время начал кричать от боли. А врач сказал, что с ним все в порядке и что он «целка». Мы были в шоке», — рассказывала Айза в интервью блогеру Веронике Косаткиной.

Когда родители с сыном вернулись в село Самагалтай, они обратились в местную клинику. Но им отказали в госпитализации. По словам Айзы, в медучреждении пояснили, что запрет на госпитализацию озвучил следователь по фамилии Хомушко.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дело о клевете

Уголовное разбирательство стопорится с самого начала возбуждения дела. Но за это время правосудие решили использовать против самой Айзы. В мае 2023 года против нее завели уголовное дело по статье о клевете из-за старого заявления, которое она написала на мужа. Документ был составлен после ссоры с супругом. В тот же день ссоры супруги помирились, и разбирательство не было начато.

По словам Айзы, следователи обманом уговорили мужа женщины подписать заявление о клевете, воспользовавшись тем, что он плохо говорит и читает по-русски. 22 апреля был суд — Айзу оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Дело о клевете в отношении самой Айзы никто открывать не торопится. В соцсетях с момента, когда дело было предано огласке, периодически появляются комментарии от фейковых аккаунтов, где утверждается, что Айза страдает от алкогольной зависимости и не следит за своими детьми.

«Пишут, что я алкоголичка, что мы с сыном врем, что я плохая мать и не забочусь о своих детях», — рассказывает Айза.

Эти же люди пишут, что ректальная травма сына связана не со старшеклассниками. По словам комментаторов, муж Айзы изнасиловал неестественным образом сначала ее, а потом и их общего сына. Чтобы доказать обратное, Айзе и сыну пришлось сдать анализы. Подозреваемые тем временем продолжают сидеть под домашним арестом. Айза уверена, что по справедливости они должны сидеть в СИЗО.

Матери троих обвиняемых подростков в разговоре с блогером Алиной Лушавиной настаивали, что Айза пытается нажиться на истории сына, поэтому ходит по всем эфирам и организует сборы средств. Также один из их аргументов — подростки не могли изнасиловать ребенка в уличном туалете, потому что зимой в Туве на улице без штанов очень холодно.

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