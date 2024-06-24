«Флаг НАТО в Крыму»: Орбан задал неудобный вопрос по конфликту на Украине Премьер Орбан призвал НАТО прояснить ситуацию по Крыму

Фото: IMAGO/Emmanuele Contini/Global Look Press

Виктор Орбан

Поддерживая право Украины на вступление в НАТО, Альянс до сих пор так и не прояснил, нужен ли ему Крым, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. По его словам, которые передает n-tv, вместо этого финансируется гибель молодых украинцев. В связи с этим политик призвал Европу определиться с целями в украинском конфликте.

Эта война направлена на обеспечение права Украины на членство в НАТО, что Россия категорически отвергает, а Запад полностью поддерживает. Но хотим ли мы, чтобы в Крыму был флаг НАТО? На самом деле никто ничего не прояснил, — говорит он.

Ранее Орбан пояснил, что во время председательства Венгрии в Совете Евросоюза, которое начнется 1 июля приоритетом Будапешта станет завершение конфликта на Украине. Путем прекращения военных действий республика постарается увеличить конкурентоспособность европейской экономики, отметил он.

До этого глава венгерского правительства предупреждал, что НАТО собирается организовать на Украине свою военную миссию. Он подчеркнул, что Венгрия в этом принимать участие не будет ни в каком качестве.

Военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что Альянс может направить на Украину группировку численностью до 300 тысяч человек. В разговоре с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что в первую очередь официально вступят в конфликт войска Польши.