Названа численность группировки НАТО, готовая к отправке на Украину Политолог Перенджиев: НАТО направит на Украину группировку до 300 тысяч человек

Фото: NATO

Страны — участницы НАТО могут направить на Украину группировку численностью до 300 тысяч человек, считает военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что в первую очередь официально вступят в конфликт войска Польши.

Как только начнут заканчиваться украинцы, официально вступят войска Польши, хотя польские наемники уже там воюют, а потом вокруг польской армии будут комплектоваться другие страны. Я думаю, это может быть единая группировка войск НАТО минимум 150 тысяч, а там до 300 тысяч. Большую часть составит польская армия, — допустил политолог.

Перенджиев предположил, что после Польши к конфликту могут присоединиться Чехия, Франция, Швеция, Британия, Германия и даже США. Кроме того, он не исключил участия в боевых действиях войск Южной Кореи. По словам эксперта, они давно воюют на стороне Вооруженных сил Украины.

Именно Южная Корея поставляет боеприпасы на Украину и поставляет свои танки Польше. Южная Корея вовсю завязана в украинском конфликте, но просто пытается быть белой и пушистой. Наш договор с КНДР — ответ на враждебные действия Южной Кореи. Могут быть еще экзотические страны, например австралийцы, — добавил Перенджиев.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Североатлантический альянс собирается организовать на Украине свою военную миссию. По его словам, он договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что страна не станет участвовать в миссии ни финансово, ни в виде отправки войск.