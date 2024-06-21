«Поезд едет в сторону войны»: Орбан о военной миссии НАТО на Украине Орбан предупредил о подготовке военной миссии НАТО на Украине

Фото: Jens BÃttner/dpa/Global Look Press

Североатлантический альянс собирается организовать на Украине свою военную миссию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, Будапешт не будет в ней участвовать.

Есть минимальная цель, которой удалось достичь. Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится, и венгры смогут с него сойти, — сказал Орбан.

По словам главы венгерского кабмина, он договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что страна не станет участвовать в миссии ни финансово, ни в виде отправки на Украину войск или вооружений. При этом он отметил, что «если удачно сложатся звезды», то получится убедить отказаться от этой миссии и других членов военно-политического блока.

В то же время Орбан заявил, что убедить остановиться «машиниста поезда» не получилось. По его словам, остается рассчитывать только на переизбрание Дональда Трампа на пост президента США в ноябре.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заверил премьера Венгрии Виктора Орбана, что Будапешт получит возможность не участвовать в деятельности НАТО по поддержке Украины, однако для этого Рютте должен стать генеральным секретарем Альянса.