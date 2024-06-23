Раскрыта позиция Венгрии по конфликту на Украине Орбан: Венгрия выступает за завершение конфликта на Украине

Фото: Kremlin.ru

Виктор Орбан

Перед началом председательства Венгрии в Совете Евросоюза (с 1 июля) премьер-министр страны Виктор Орбан рассказал в интервью медиагруппе Funke, какими будут приоритеты Будапешта. По его словам, одной из главных задач станет завершение конфликта на Украине.

Помимо этого, Орбан отметил, что хотел бы увеличить конкурентоспособность европейской экономики. В том числе путем прекращения военных действий. Венгерский премьер также указал на необходимость решения проблемы мигрантов, и расширения ЕС в сторону Западных Балкан.

Виктор Орбан добавил, что Венгрия уже разработала схему для рассмотрения заявок о предоставлении убежища за пределами страны. В соответствии с его планом, мигранты должны будут подавать документы на рассмотрение за пределами государств, в которые хотят въехать. Возможно, заявки будут изучаться даже за пределами ЕС, как предлагал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Венгерский премьер также рассказал, как в 2015 году побывал на главном железнодорожном вокзале в Будапеште, чтобы присмотреться к мигрантам, которые прибывали туда в большом количестве. Он заметил, что их общественная концепция представляет собой большие риски для венгров. В частности, мигранты не поддерживают равные права женщин.

Виктор Орбан предупреждал, что НАТО собирается организовать на Украине свою военную миссию. Он подчеркнул, что Венгрия в этом принимать участие не будет ни финансово, ни в виде отправки на Украину войск или вооружений.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заверил Виктора Орбана, что Будапешт получит возможность не участвовать в деятельности НАТО по поддержке Украины. Однако для этого Рютте должен стать генеральным секретарем Альянса.