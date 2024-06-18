Одной из стран НАТО могут разрешить не помогать Украине FT: Рютте пообещал Орбану разрешить Венгрии не участвовать в поддержке Украины

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заверил премьера Венгрии Виктора Орбана, что страна получит возможность не участвовать в деятельности НАТО по поддержке Украины, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Однако для этого Рютте должен стать генеральным секретарем Альянса.

Премьер-министр Нидерландов пообещал, что во время его пребывания на этом посту Венгрия будет иметь право отказаться от деятельности НАТО в поддержку Украины, проводимой за пределами территории ее членов, — заявили источники газеты.

Согласно публикации, 29 из 32 стран-членов НАТО одобряют кандидатуру Рютте на пост следующего генсека организации. Однако преградой для его назначения стал Орбан. По информации газеты, накануне премьеры Венгрии и Нидерландов провели «хороший разговор» во время ужина лидеров ЕС в Брюсселе. Это дало надежду, что Орбан пересмотрит позицию по кандидатуре Рютте.

Ранее нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-участницы Альянса будут обязаны поставлять оружие Украине. По его словам, поставки будут координировать командные структуры военного блока под наблюдением генерала Кристофера Каволи.