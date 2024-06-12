Страны НАТО обяжут поддерживать Киев оружием Столтенберг: все страны НАТО обяжут поставлять Украине оружие

Фото: U.S. Air Force photo by 1st Lt Katie Tamesis

Страны НАТО будут обязаны поставлять оружие Украине, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Он уточнил, что поставки будут координировать командные структуры военного блока под наблюдением генерала Кристофера Каволи, передает ТАСС.

Мы видели, что США шесть месяцев согласовывали дополнительную помощь Украине, мы также видим, что не все страны НАТО поставили оружие. Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надежными, — сказал генсек блока.

Столтенберг добавил, что нововведение позволит использовать общее финансирование Альянса. Политик уточнил, что НАТО важна отчетность и «справедливое распределение расходов» с учетом длительности украиснкого конфликта.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия выступает против миссии НАТО на Украине, однако у Будапешта нет сил, чтобы изменить ситуацию. По его словам, страна тем не менее продолжит отказываться от участия в военных операциях Альянса за пределами территории Блока, в том числе на Украине. Столтенберг признал, что Орбан ясно дал понять — его страна не будет участвовать в усилиях по помощи Украине. Однако Будапешт не будет блокировать соответствующие решения Альянса на саммите в июле, уточнил генсек.