«Нет сил»: Венгрия сдалась в «борьбе» против Украины и НАТО Орбан: у Будапешта нет сил противостоять миссии НАТО на Украине

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктор Орбан

Венгрия выступает против миссии НАТО на Украине, однако у Будапешта нет сил, чтобы изменить ситуацию, заявил премьер-министр Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции после переговоров в Будапеште с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, страна тем не менее продолжит отказываться от участия в военных операциях Альянса за пределами территории блока, в том числе, на Украине, передает ТАСС.

Хорошо известно, что позиция Венгрии отличается от позиции Европейского союза и большинства государств — членов НАТО. Венгрия признает, что количество мнений, отличающихся от ее мнения, значительно, но мы каждый раз могли выражать свою точку зрения <...> Однако, сформулировав свою позицию, Венгрия была вынуждена признать, что у нее нет возможности и сил изменить ситуацию, — сообщил Орбан.

Вместе с тем он выразил уверенность, что на саммите НАТО в июле будут найдены решения, которые устроят всех союзников. По словам Орбана, Венгрия останется лояльным членом блока и будет выполнять свои обязательства перед партнерами.

Генсек НАТО тем временем заявил, что премьер-министр Венгрии ясно дал понять — его страна не будет участвовать в усилиях по помощи Украине. Однако Будапешт не будет блокировать соответствующие решения Альянса на саммите в июле, уточнил он.