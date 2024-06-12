В НАТО отреагировали на решение Венгрии отказаться от помощи Украине Столтенберг: Орбан ясно дал понять, что не будет участвовать в помощи Украине

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Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ясно дал понять — его страна не будет участвовать в усилиях по помощи Украине, передает ТАСС. Однако Будапешт не будет блокировать соответствующие решения Альянса на саммите в июле.

Мы договорились, что Венгрия не заблокирует решения других союзников по долгосрочной помощи Украине и лидирующей роли НАТО в координации помощи Украине, но в то же время Венгрия не будет частью этого, — пояснил Столтенберг на совместной пресс-конференции с Орбаном в Будапеште.

Ранее авторы Financial Times сообщили, что дипломаты стран «Бухарестской девятки» допускают исключение Венгрии из объединения. По данным неназванных источников, причина кроется в позиции Будапешта по Украине. В частности, Венгрия наложила вето на ряд решений, касающихся помощи Киеву, и отказалась поддержать ускорение рассмотрения заявки Украины на вступление в Североатлантический альянс.

В настоящий момент объединение состоит из девяти стран — Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Эстонии. Последняя встреча «Бухарестской девятки» могла пройти в таком составе в последний раз.