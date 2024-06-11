Венгрию могут выгнать из европейского объединения из-за позиции по Украине FT: Венгрию хотят исключить из «Бухарестской девятки» из-за позиции по Украине

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Дипломаты стран «Бухарестской девятки» рассматривают возможность исключения Венгрии из объединения, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники. По их словам, причиной является позиция Будапешта по Украине. В настоящее время в объединение, созданное для углубления военного сотрудничества, входят девять стран — Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.

По информации источников, на недавних встречах участников Венгрия наложила вето на ряд решений, касающихся помощи Украине. Речь в том числе идет об отказе Будапешта поддержать ускорение рассмотрения заявки Киева на вступление в НАТО. В связи с этим вопрос об исключении Венгрии из «Бухарестской девятки» приобрел «очень серьезный характер».

Возможно, мы встречаемся в таком составе последний раз, — сообщил источник издания.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт приветствует инициативу Китая и Бразилии по украинскому конфликту. Речь идет о совместном меморандуме Пекина и Бразилиа, которые выступили за проведение мирной конференции по Украине, которую бы признавали и Киев, и Москва.