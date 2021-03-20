Коронавирус сорвал личную встречу участников саммита ЕС

https://static.news.ru/photo/2d701d34-8a21-11eb-adce-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Саммит ЕС пройдёт в видеоформате из-за того, что в странах Европы увеличивается число заражённых коронавирусом. Встреча назначена на 25–26 марта. Таким образом, пандемия сорвала личную встречу участников саммита, сообщил официальный представитель главы Евросовета Баренд Лейтс.

Глава Евросовета решил провести мартовский саммит ЕС в режиме видеоконференции из-за роста числа заболеваний COVID-19 в ряде государств Европы, — написал Лейтс в своём Twitter-аккаунте.

Он отметил, что глава Евросовета продолжит консультации со всеми лидерами стран ЕС. Одной из главных тем саммита станет обсуждение дальнейшей судьбы взаимоотношений России и Евросоюза.

Ранее NEWS.ru писал, что пять государств Европейского союза — Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия — требуют созвать саммит ЕС, чтобы обсудить проблему справедливого распределения вакцин от коронавируса нового типа между участниками Евросоюза. Соответствующее письмо руководителей кабминов направлено в Брюссель.