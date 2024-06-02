Королевская семья Британии, новости 2 июня: зловещие слухи о Кейт Миддлтон

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Британский монарх ссорится с братом из-за жилплощади и отказывается голосовать на выборах, а принцессу Кейт окружают зловещие слухи. Что происходит в королевской семье Великобритании 2 июня?

Кому из королевской семьи отдадут жилье Гарри и Меган

The Sun сообщает, что король Великобритании Карл III оказался в серьезной ссоре со своим младшим братом принцем Эндрю. Причиной стал жилищный вопрос: Эндрю отказывается съехать из Роял-Лоджа, особняка на 30 комнат, который расположен в Виндзорском парке. Источники утверждают, что король угрожает «полностью обрубить» связи с братом и, что важнее, отказать ему в средствах, положенных членам королевской семьи.

Герцог Йоркский с бывшей женой живут в Роял-Лодже с 2002 года. Король уже 18 месяцев убеждает его переехать на более скромную королевскую жилплощадь. Ситуацию осложняет то, что Роял-Лодж, как сообщают источники The Sun, «буквально разваливается»: въехав 20 лет назад, принц Эндрю вложил в особняк 7,5 млн фунтов стерлингов, но после скандала с Джеффри Эпштейном оказался без средств. Ранее The Sun сообщало, что на ремонт немедленно требуется порядка 2 млн фунтов (230 млн рублей) и еще 200 тысяч фунтов на ремонт крыши. Младший брат, утверждают источники, рассчитывает на то, что заболевший раком король не посмеет выставить его вон вместе с бывшей женой — герцогиня Йоркская, хоть и развелась с Эндрю 30 лет назад, продолжает жить в Роял-Лодже и борется с раком груди и раком кожи.

Предполагают, что в Роял-Лодж должны въехать принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми (сейчас они живут неподалеку, в городе Виндзор в коттедже Аделаида). Безденежного принца Эндрю король хочет выселить в коттедж Фрогмор, дом, где в Великобритании жили принц Гарри и Меган Маркл.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Эндрю

Что за слухи были о Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская практически не появлялась на публике с января 2024 года, когда отправилась на плановую операцию в Королевский госпиталь. Новость о том, что у нее онкологическое заболевание, а также неудачно ретушированное фото дали поводы для множества слухов о ее состоянии. Предполагали, что супруга принца-наследника могла умереть или похудела и теряет зубы.

Биограф королевской семьи Фил Дампьер заверил The Sun, что химиотерапия помогла и Кейт Миддлтон идет на поправку.

«Конечно же, не обходится без глупых людей, всех этих интернет-троллей. Боюсь, с этим ничего нельзя сделать. Есть некоторые сумасшедшие, которые распространяют о ней всякие нелепые слухи. Но большинство людей будут рады, если она выздоровеет», — объявил он.

The List перечисляет, какие слухи ходили о Кейт Миддлтон с момента, как она оказалась в центре внимания прессы как член королевской семьи:

Мнимая «школьная подруга» принцессы Джессика Хей утверждала, что Кейт была фанаткой Уильяма с детства и постер с ним висел у нее на стене.

Французское издание Oh My Mag в 2022 году утверждало, что Кейт и Уильям поссорились и расходятся.

Кадр с Уильямом и Кейт на Ямайке в 2022 году породил слух в Twitter, что королевские особы якобы ходили смотреть на ямайских детей, запертых в клетке (на самом деле это была решетка вокруг стадиона); этот слух стал политическим, поскольку в то время на Ямайке шли протесты с требованием выхода из-под власти британской короны.

С 2019 года ходят слухи, что у принца Уильяма был роман с Роуз Ханбери, маркизой Чамли, которые запустило издание In Touch.

А в 2024 году The Daily Mail запустило слух, что Уильям и Кейт тайно развелись, из-за того что на фото принц оказался без обручального кольца.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Почему король не голосует на выборах в Великобритании

Досрочные выборы в Великобритании пройдут 4 июля, однако король Карл III и другие члены королевской семьи не будут на них голосовать. Как объясняет Sky News, это связано с принципом нейтральности, который в королевской семье принято называть «пурда» (вуаль, занавес, закрывающий женское лицо, никаб).

Эксперт-правовед Крейг Прескотт объяснил изданию, что тот факт, что король не голосует, отражает его высокую позицию. Кроме того, традиционно король считается членом палаты лордов.

«Эта практика подчеркивает, что монарх и так является членом парламента, и именно народ должен решать, кто будет представлять его в палате общин», — отметил эксперт.

То же самое относится и ко всем другим членам королевской семьи: в наше время закон не запрещает им голосовать, но традиционно они не голосуют, чтобы показать, что их поддержка монарха вне политики. Кроме того, до реформы 1999 года многие члены королевской семьи автоматически считались членами палаты лордов и поэтому не голосовали на выборах.

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