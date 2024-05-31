Королевская семья Британии, новости 31 мая: здоровье Кейт, мемуары Гарри

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Британские СМИ утверждают, что принцесса Кейт пошла на поправку после химиотерапии, которая, как боялись поклонники, могла сильно навредить ее здоровью. Правда ли это, что известно о здоровье короля, будет ли в Великобритании призывная армия и правда ли, что принц Гарри пишет второй том своих мемуаров?

Что известно о здоровье короля Карла III

75-летний британский монарх, несмотря на свой диагноз, принимает активное участие в исполнении королевских обязанностей. Как пишет The Sun, Карл III поучаствует в ежегодной церемонии выноса знамени (Trooping the Colour), которая состоится 15 июня.

В церемонию внесены изменения. Изначально предполагалось, что Карл III вместе с принцем Уильямом, принцессой Анной (сестра короля) и принцем Эдвардом (младший брат короля) на конях проследуют от Букингемского дворца к Мэллу, а после примут приветствие на параде королевской Конной гвардии. Однако из-за проблем со здоровьем короля было решено, что он будет объезжать войска в конном экипаже.

Карл III после перерыва продолжил принимать иностранных представителей. 30 мая он в ходе личной встречи принял верительные грамоты нового посла Албании Урана Феризи. До этого 28 мая он провел личную встречу с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Букингемском дворце.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Карл III

Что известно о здоровье Кейт Миддлтон, есть ли улучшения

Источники Daily Mail утверждают, что принцессу Уэльскую можно увидеть прогуливающейся в окрестностях поместья Аделаида в Виндзоре. Компанию ей составляют то дети, то супруг, то родители и сестра. Это может говорить о том, что она идет на поправку и химиотерапия не оказала разрушительного влияния на ее здоровье.

Тем не менее пресс-служба Кенсингтонского дворца подчеркнула, что Кейт требуется время на восстановление. Так, ее не будет на традиционном полковничьем смотре (Colonel`s Review) 8 июня: принцесса Уэльская по традиции считается полковником Ирландской гвардии и раз в год проводит личный смотр войск. Кроме того, ее не будет на церемонии выноса знамени.

Как отмечают СМИ, в ближайшее время принц Уильям с женой и детьми уедут в поместье Сандрингем, где скроются от любопытных глаз. Принц Уэльский может себе это позволить, поскольку решил не отвлекать внимания публики от предстоящих досрочных выборов в Великобритании. The Sun предполагает, что в ближайшее время Кейт Миддлтон может выступить еще с одним видеообращением, чтобы развеять «теории заговора».

Будет ли в Великобритании призывная армия

Биографы, которые следят за жизнью королевской семьи, предположили, что принц Уильям может выступить против планов премьер-министра Риши Сунака вернуть в Великобритании призывную службу в вооруженных силах.

Сунак пообещал вернуть службу по призыву, если Консервативная партия будет переизбрана на досрочных выборах 4 июля. Служить будут с 18 лет. Предполагается, что призывникам будет предложена срочная служба в течение года либо альтернативная служба по месту жительства. Призывной службы в Великобритании не было с 1960 года. Премьер-министр заявил, что «тысячи молодых людей оказались лишены возможностей реализовать себя на военной службе».

Королевский биограф Эфраим Хардкастл в заметке для The Daily Mail утверждает, что принц Уильям, который служил в армии с 2007 по 2013 год, не поддерживает это предложение. Он считает, что «молодежь часто не готова к трудностям военной жизни и эмоциональному напряжению, с которым она связана». Об этом, в частности, он заявил в пособии по борьбе с суицидом в вооруженных силах, которое издал Королевский фонд Уильяма и Кейт. По их данным, 40% молодых людей в возрасте от 16 до 24 трудно управлять своими эмоциями.

«Похоже, что Уильям считает, что запихивать незрелых тинейджеров в военную форму скорее плохая идея, а не хорошая [как утверждает Риши Сунак]», — заключил биограф.

Напишет ли принц Гарри второй том своих мемуаров

The Sun пишет, что принц Гарри раздумывает над написанием продолжения своих мемуаров «Запасной» о жизни в королевской семье. Главный мотив — коммерческий успех, которого добилась первая книга.

Эксперты предполагают, что «вторая часть может быть уже в работе», однако «Запасной 2.0» может поставить под угрозу восстановление отношений Гарри с его отцом и братом. При этом контракт Гарри с издательским домом включает несколько книг. Настоящим скандалом будет, если он выпустит продолжение своей скандальной автобиографии, пока Карл III и Кейт Миддлтон борются с онкологическими заболеваниями.

«Не думаю, что он поставил бы свою семью в такое странное положение. Хотя нетрудно понять, что „Запасной“ был для него огромным финансовым успехом, и он снова готов откликнуться на запрос издателя. Это действительно был, если не считать документального сериала Netflix, одним из немногих реальных коммерческих успехов Сассексов», — отмечают биографы.

Как отмечает The New York Times, мемуары принца Гарри «Запасной», в которых он много жалуется на членов королевской семьи, стали самой продаваемой автобиографией в истории: в первый день продаж в январе 2023 года было продано 1,4 млн экземпляров в США, Великобритании и Канаде (включая предзаказы), а за неделю — более 3,2 млн. Гарри заработал более $20 млн и намного опередил автобиографию Барака Обамы «Земля обетованная» и автобиографию Мишель Обамы «Становление», которые до этого были самыми продаваемыми мемуарами в США.

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