Развелась с Чарльзом, погибла в 36 лет: жизнь и смерть принцессы Дианы

Фото: Arnie Sachs/Consolidated/Global Look Press

Принцесса Диана

После развода с принцем Чарльзом Диана Спенсер была лишена права на обращение «Ваше Королевское Высочество». Но никто не смог забрать у нее народную любовь. И сегодня, спустя почти 26 лет после трагической гибели принцессы Дианы в аварии под мостом Альма в Париже, она остается Королевой сердец. Какой была история леди Ди, которая всю жизнь дарила людям любовь, но сама нашла ее слишком поздно?

Принцесса Диана: биография «идеальной невесты»

Диана Спенсер родилась в семье Джона Спенсера, виконта Элторпа, и его супруги Френсис Рут. В семействе ждали, что на свет появится мальчик, а не девочка. Диана стала третьей дочерью виконта. В первые годы самая младшая из детей была окружена любовью и заботой, однако вскоре отношения родителей разладились. Когда Диане исполнилось восемь лет, отец с матерью развелись. Вскоре Френсис Спенсер вновь вышла замуж и уехала в Шотландию, а детей оставила отцу.

В этот период девочка остро почувствовала нехватку любви: несмотря на заботу нянь и гувернанток, она была одинока. Из-за разлада в семье Диана не слишком прилежно училась, зато усердно занималась музыкой и балетом. Но мечта стать балериной не сбылась из-за ее высокого роста.

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press История принцессы Дианы

Диана Френсис Спенсер стала принцессой случайно. Сначала у королевской семьи были надежды на ее старшую сестру Сару, однако она не захотела загонять себя в жесткие рамки дворцового этикета. Чтобы окончательно не понравиться Елизавете II, Сара Спенсер дала провокационное интервью, после чего дорога в королевский дворец для нее была закрыта.

По мнению монаршей семьи, Диана идеально подходила на роль супруги наследника престола. Молодая, красивая, она не отказывалась от простой работы. Кроме того, вследствие непростых взаимоотношений между родителями она была неуверенной в себе и, казалось, легко поддавалась манипуляциям. Единственное, что не учла королева Елизавета II при выборе жены для сына, — это невероятное упорство Дианы.

Спенсер познакомилась с Чарльзом в 1977 году. Тогда она собиралась отправиться на учебу в Швейцарию, поэтому не была готова к роману. Однако жизнь вдали от родины была непростой, Диана не окончила курс и вернулась в Англию. Будущая принцесса поселилась в маленькой квартире в Лондоне, которую ей подарил отец, и стала работать няней в детском саду.

В 1980 году принц Чарльз, от которого все ждали свадьбы и наследников, обратил внимание на младшую сестру из семьи графа Спенсера. Он пригласил Диану на прогулку на яхте «Британия». Вскоре после этого Чарльз представил ее королевской семье в замке Балморал. Королева Елизавета II одобрила выбор сына. В феврале 1981 года британские таблоиды официально сообщили о помолвке наследного принца Чарльза и Дианы Спенсер.

Свадьба принцессы Дианы и фото на память о счастье

После помолвки Диана уволилась с работы и переехала в королевский дворец. Чарльз продолжал вести холостяцкий образ жизни и даже возобновил отношения с давней возлюбленной Камиллой Паркер-Боулз, а его 20-летняя невеста была предоставлена сама себе.

Диана, как все молодые девушки, надеялась обрести любовь и счастье, но получила только отчуждение и одиночество. Биографы леди Ди отмечают, что именно в тот период у девушки появились частые приступы булимии. Она похудела более чем на 10 килограммов, из-за чего придворным портным пришлось в последний момент ушивать подвенечное платье.

Фото: imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press Тайна принцессы Дианы

Свадьба наследника британского престола принца Чарльза с Дианой Спенсер, которая получила титул принцессы Уэльской, состоялась 29 июля 1981 года. Впервые церемонию бракосочетания членов семейства Виндзор показывали по телевидению. Трансляцию торжественного мероприятия увидели около 750 млн зрителей, еще более полумиллиона лондонцев и туристов приветствовали кортеж новобрачных на улицах британской столицы.

Диана в подвенечном платье с шлейфом вместе с отцом приехала к собору Святого Павла в «Стеклянной карете». Их сопровождал эскорт королевских конных гвардейцев. Перед алтарем, произнося клятву, девушка случайно пропустила обещание повиноваться супругу. Чтобы скрыть эту досадную ошибку невесты, текст для других королевских особ позже изменили.

На следующий день все мировые СМИ опубликовали снимки с королевской свадьбы: принцесса Диана на фото в роскошном платье с фамильной тиарой Виндзоров выглядела счастливой. Однако после свадебного путешествия по Средиземному морю суть дворцовой жизни для принцессы Дианы не изменилась. Она проводила время в своих покоях в Кенсингтонском дворце, а супруг вернулся к своим повседневным делам.

Тайна принцессы Дианы

В 1981 году в семье принца и принцессы Уэльских появился на свет первенец, наследный принц Уильям. В 1984-м — второй сын, Гарри. Позже в интервью принцесса Диана рассказывала, что эти годы были самыми лучшими в ее жизни с Чарльзом. Он оказался хорошим отцом, и все свое время супруги посвящали детям.

Фото: d75/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Дети принцессы Дианы

Сразу после рождения Уильяма королевская семья впервые столкнулась с такой чертой характера принцессы Дианы, как упрямство. Прежде всего мать наследника престола сама выбрала ему имя, несмотря на то что до нее в семье всегда руководствовались мнением правящего монарха. После рождения второго сына эта история повторилась. Дети для принцессы Дианы были превыше всего. Когда сыновья подросли, Диана лично встречала их из школы. Ей приходилось подстраиваться под расписание занятий.

Отношения с супругом через несколько лет после рождения второго сына стали ухудшаться. Чарльз не скрывал, что по-прежнему встречается с Камиллой Паркер-Боулз. Эта информация попала в прессу одновременно с известием о том, что у принцессы тоже есть тайные отношения на стороне. Любовником принцессы Дианы оказался ее наставник по верховой езде Джеймс Хьюитт. Именно он дал молодой женщине то, чего она была лишена с детства, — любовь, заботу и понимание.

В 1992 году Чарльз и Диана перестали жить вместе. Несмотря на то что разводы в монаршей семье считались крайней мерой, королева Елизавета II настояла на том, чтобы брак наследника с принцессой Дианой был расторгнут. Такой поворот событий нанес куда более серьезный удар по репутации королевской семьи, чем можно было представить, потому что к тому времени Диана уже стала Королевой сердец.

Развод и любовь принцессы Дианы

В 1994 году принц Чарльз дал публичное интервью, в ходе которого признался, что изменял супруге. И тогда мир узнал, что такое месть принцессы Дианы. В тот же день леди Ди появилась на благотворительном приеме в коротком черном платье с открытыми плечами. В прессе этот наряд получил прозвище «платье мести». По королевскому этикету появляться в подобной одежде на публике принцессе было запрещено.

В 1990-е годы леди Ди входила в число самых красивых и модных женщин в мире, она была образцом подражания для миллионов. Но, несмотря на обширный гардероб, ни один ее образ прежде не производил такого фурора, как «платье мести». В дополнение к провокационному наряду леди Ди надела туфли на высоких каблуках, которые не могла себе позволить долгие годы, поскольку принц Чарльз был ниже ростом.

Фото: AP Photo/File/TASS Месть принцессы Дианы

Через несколько лет «платье мести» было продано на аукционе. Вырученные средства были направлены в благотворительные организации, помогающие людям с онкологией и СПИДом.

Месть принцессы Дианы относилась не только к неверному мужу. Она, казалось, мстила всему королевскому двору, показывая, что значит быть настоящей женщиной, а не чопорной принцессой, загнанной в рамки этикета и покорно принимавшей измены мужа. Такой поступок не мог остаться без реакции королевы. Она начала торопить сына с разводом. Документы о расторжении брака были подписаны в конце августа 1996 года. Однако леди Ди по-прежнему была обязана соблюдать ряд дворцовых протоколов, поскольку оставалась матерью наследников престола.

Возможно, отношения леди Ди с ее возлюбленным, пакистанским хирургом Хаснатом Ханом, не сложились именно из-за необходимости соблюдать эти правила. Диана не афишировала их роман, однако биографы принцессы отмечают, что она была готова принять ислам ради любимого мужчины. Но после ее визита на родину возлюбленного их союз распался. А спустя несколько месяцев состоялась роковая прогулка Дианы на яхте египетского мультимиллионера Мохаммеда аль-Файеда, который пригласил для компании сына Доди.

Истинная суть принцессы Дианы

Леди Ди, как ее стали называть в прессе и в народе, вовсе не стремилась завоевать любовь британцев. Но через некоторое время принцесса обрела целую армию поклонников по всему миру. Дело в том, что принадлежность к королевской семье обязывает заниматься благотворительностью, а Диане всегда нравилось помогать людям. Из-за неурядиц в личной жизни леди Ди пошла в этом деле дальше, чем кто бы то ни было из Виндзоров. Диана посещала приюты, детские дома, ночлежки, дома престарелых, центры реабилитации, которые лечили людей с алкоголизмом и наркоманов.

Фото: Diana Walker/Diana Walker - Pool via CNP/Global Look Press Суть принцессы Дианы

Она одной из первых в мире без перчаток пожала руку молодому человеку, больному СПИДом, доказав личным примером, что не стоит бояться людей, который страдают от этой болезни. В хосписах, где лежали умиравшие от онкологических заболеваний дети, она задерживалась по несколько часов, стараясь уделить внимание каждому маленькому пациенту. Приезжая в страны третьего мира, принцесса Диана приходила в лепрозории, где старалась лично пообщаться с каждым пациентом: обнять, сказать добрые слова, пожать руку, чтобы показать, что они не изгои и их судьбы важны. Позже ее сыновья вспоминали, что принцесса обязательно брала их с собой туда, где люди нуждались в помощи. Они научились понимать, что каждый человек имеет право на поддержку, что каждому важны слова участия и дружеское пожатие руки.

Леди Ди щедро тратила на благотворительность не только свое время, но и личные средства. Она привлекала внимание людей к различным социальным проблемам. Считается, что именно принцесса Диана сделала монархию в глазах британцев и всего мира более человечной и близкой к народу. Незадолго до своей трагической гибели в 1997 году леди Ди побывала в Анголе, где тогда шла гражданская война. Почти все поля страны были усеяны противопехотными минами. На них подрывались не только военные, но и мирные жители, особенно много было покалеченных среди детей. Чтобы обратить внимание общества на необходимость запрета такого вида оружия, Диана, надев короткий бронежилет, прошлась по полю, на котором только что отработали саперы. Гарантии, что они не пропустили снаряд, не было. После возвращения из Анголы леди Ди стала инициатором противоминной кампании, результаты которой при жизни ей увидеть не довелось.

Фото: d75/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Принцесса Диана

Последние часы принцессы Дианы и авария в Париже

Никто из официального окружения леди Ди не подтвердил, что у нее были близкие отношения с Доди аль-Файедом. Однако 31 июля 1997 года они вместе были в Париже, куда Диана прибыла с визитом. Когда пара выехала из отеля в центре города, их водитель, подъезжая к мосту Альма, заметил папарацци на мотоцикле, которые «охотились» за экс-принцессой. Он попытался оторваться от преследователей, но не справился с управлением и влетел в бетонную опору. Позже следователи Скотленд-Ярда сообщили, что скорость машины в момент столкновения была в три раза выше предельно допустимой на этом участке дороги. В крови водителя был обнаружен высокий уровень алкоголя, а пассажиры не были пристегнуты. О том, что именно произошло в тот день, точно не известно до сих пор. Единственный человек, выживший в автокатастрофе, — телохранитель Тревор Рис-Джонс. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму и потерял память. Водитель Анри Поль и Доди аль-Файед погибли сразу. Когда к месту трагедии прибыли машины скорой помощи, леди Ди еще была жива.

Смерть принцессы Дианы

История принцессы Дианы трагична еще и потому, что любовь народа и желание знать все о ее жизни могли стать причиной гибели. Позже очевидцы утверждали, что все то время, пока машина медиков добиралась до места аварии, папарацци стремились заглянуть в салон разбитого автомобиля, чтобы сделать «горячие» фото. Однако никто из них не попытался оказать первую помощь принцессе Диане, пострадавшей в аварии. Она умерла, не приходя в сознание, через пару часов в парижском госпитале Питье-Сальпетриер.

Смерть принцессы Дианы потрясла весь мир. Тысячи людей несли букеты, мягкие игрушки и свечи к королевским резиденциям в Лондоне и в других городах Великобритании. Ковер из живых цветов простирался на несколько десятков метров. Королева Елизавета II сначала никак не отреагировала на трагическую гибель бывшей невестки, чем вызвала гнев нации. И только осознав, что народные волнения не прекратятся, она прервала молчание, обратившись к британцам с речью.

Фото: Egon Bömsch/imageBROKER.com/Global Look Press Смерть принцессы Дианы

С Королевой сердец прощалась вся Великобритания — на траурную церемонию к Кенсингтонскому дворцу прибыло более 3 млн человек. В стране объявили национальный траур, были приспущены государственные флаги. Самым трогательным и трагичным моментом церемонии было шествие детей принцессы Дианы за гробом матери. На церемонии прощания близкий друг королевской семьи сэр Элтон Джон исполнил песню «Свеча на ветру», посвятив ее Диане.

Леди Ди похоронили 6 сентября 1997 года в поместье Спенсеров на небольшом острове посреди озера. По сей день только ее близкие могут приходить на могилу.

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