Королевская семья Британии, новости 25 мая: что с Кейт, куда бегут Виндзоры

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Королевская семья Великобритании уходит с глаз публики, утаивая происходящее с принцессой Кейт, которая страдает от онкологии. Почему вслед за Кейт решили скрыться король Карл III и принц Уильям, что известно о состоянии Кейт Миддлтон, за что король решил наказать своих внучек и что грозит непокорным Гарри и Меган?

Куда скрылись король Карл III и принц Уильям

Британские СМИ сообщили, что король Карл III и принц Уильям решили отказаться от королевских публичных выходов в ближайшие шесть недель. Все появления на публике будут отложены, однако в этот раз причиной стала не болезнь Карла и принцессы Кейт, а выборы в стране: во дворце заявили, что важно не отвлекать внимание от предвыборной кампании.

«Королевская семья продолжит откладывать мероприятия, которые могут отвлечь внимание или отвлечь от избирательной кампании», — сообщается в официальном заявлении Букингемского дворца.

22 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак обратился к королю за дозволением распустить парламент и назначить досрочные парламентские выборы в стране. Выборы пройдут 4 июля, а не в 2025 году. Таким образом, у их участников останется всего около 40 дней на избирательную кампанию.

Эксперты The Guardian со ссылкой на данные опросов отмечают, что лейбористская партия, которую возглавляет Кейр Стармер, сейчас существенно опережает консерваторов во главе с Сунаком. Премьер, по оценкам, пытается «выхватить» победу для своих сторонников, внезапно назначив досрочные выборы. Он это мотивирует тем, что Великобритания «только начала оправляться» от кризиса стоимости жизни, который якобы «был спровоцирован Путиным», и теперь нельзя менять руководство страны, пока не будут достигнуты нужные результаты.

Что с Кейт Миддлтон, почему она не появляется на публике

The Daily Beast пишет, что больная раком толстого кишечника Кейт Миддлтон может не появиться на публике до конца 2024 года. К настоящему времени ее не видели пять месяцев. Предполагается, что в ближайшее время она должна записать новое видеообращение, чтобы развеять опасения поклонников и рассказать о своих планах.

Между тем издание OK! со ссылкой на друзей Кейт и Уильяма утверждает, что принцесса может выйти в свет уже осенью, однако только в том случае, если ее состояние существенно улучшится.

В настоящее время принцесса Уэльская находится в окружении родных, а на следующей неделе королевская семья отправится в загородный дом в поместье Сандрингем, где у принца Уильяма есть загородное поместье Анмер-Холл.

Ранее журналисты RadarOnline заявили, что у Миддлтон поражены костный мозг и кожа. Опасные побочные эффекты дал курс химиотерапии.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

За что король наказал принцесс

OK! пишет, что Карл III решил наказать принцесс Беатрис (девятое место в списке наследников британского престола) и Евгению (11-е место). Король не пустил их на Игры Непокоренных (Invictus Games), которые принц Гарри создал для бывших военных, ставших инвалидами на службе. Причиной для наказания стала дружба Беатрис и Евгении с Гарри и Меган Маркл.

Принцессы Йоркские являются дочерями принца Эндрю, герцога Йоркского, который был лишен королевских патронажей и почетных воинских званий из-за секс-скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Сестры, отмечает OK!, уже долге время поддерживают дружеские отношения с Гарри и Меган, они продолжили общаться с ними после переезда в США, а принцесса Евгения стала первым из членов королевской семьи, кто побывал в доме Гарри в Калифорнии и увидел их новорожденную дочь Лилибет.

«В Кенсингтонском дворце серьезно обеспокоены тем, что дочери принца Эндрю Беатрис и Евгения становятся все более близкими к Гарри и Меган. Беатрис и Евгения переходят на „темную сторону“», — заявил изданию королевский биограф Том Квинн.

Что грозит принцу Гарри и Меган Маркл

Тот же источник заявил, что король Карл III и наследник престола принц Уильям неоднократно лишали Гарри и Меган, герцога и герцогиню Сассекских, их королевских титулов. Однако их останавливает мысль о том, что ситуация «может стать еще хуже», заявил Том Квинн.

«Меньше всего они хотят дать отступникам королевской крови повод жаловаться. Уильям и его отец знают, что даже без своих титулов Гарри и Меган продолжат путешествовать по миру, как будто они все равно принадлежат к королевской семье, и мир будет встречать их так же тепло», — отметил он, напомнив о недавней поездке Сассексов в Нигерию, где власти и жители не стали разбираться, настоящие ли они принц и принцесса.

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