В Британии распускают парламент: как Россия может выиграть от новых выборов

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский премьер Риши Сунак

Британский премьер Риши Сунак заявил, что он получил добро от короля Карла III на роспуск парламента страны и проведение 4 июля внеочередных выборов. Консерваторы сделали ход конем и не стали ждать января следующего года и формального окончания своего пятилетнего срока. Они решили застать врасплох своих традиционных соперников — лейбористов, либералов и даже зеленых. И не дать им времени как следует подготовить свои избирательные кампании. К тому же зимой отношение избирателей к консерваторам может ухудшиться на фоне роста цен на отопление. А летом избиратель более расслаблен.

Выборы как последствие Brexit

Если бы Великобритания оставалась членом Европейского союза, то пришлось бы по указке Брюсселя проводить в июне выборы и в Европарламент. А так у правительства полная свобода. Лето, небольшой экономический рост (порядка 0,6%), который тем не менее меньше, чем у обложенной санкциями России. Но надо отдавать отчет в том, что любые выборы — это референдум не только по поводу магазинных ценников, но и по целому комплексу проблем. И сейчас, пожалуй, главная — это отношение к конфликту в Европе, в раздувании которого консервативное правительство Великобритании сыграло едва ли не основную роль.

История о том, как уже бывший британский премьер-министр Борис Джонсон после парафирования Стамбульских соглашений срочно прилетел в Киев и потребовал от Зеленского ничего не подписывать, а продолжать сражаться, воспринимается как данность. Как бы теперь сам Джонсон ни пытался отрицать свою роль в раздувании украинского конфликта.

Фото: Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press Борис Джонсон

А потому именно с политикой консерваторов и ассоциируются немалые траты бюджета на поддержку Киева. Не всех радует перспектива дальнейшего роста военных расходов, которые сочетаются с удивительными провалами в этой чувствительной сфере. Как, например, падение запущенной с подводной лодки межконтинентальной ракеты Trident II, которая сразу после старта приводнилась рядом. Чудо спасло от гибели министра обороны страны Гранта Шэппса, который был на борту подлодки.

Зимой украинская политика могла бы стать приговором

Так что избирателю непонятно, куда пошел оборонный бюджет. И надо ли отдавать последнее Украине, ведь в случае чего нечем будет и самим обороняться. Можно предположить, что ход дел на Украине также в немалой степени побудил консерваторов форсировать проведение выборов именно сейчас. Ведь если в мае ВСУ при всей западной поддержке с большим трудом держат фронт, то к зиме ситуация может обернуться катастрофой. А это в первую очередь и ударило бы по позициям консерваторов, все представители которых нагнетали обстановку последние два года.

Борис Джонсон сорвал мирные соглашения, его преемница Лиз Трасс, которая ездила в Прибалтике на танке, грозила России не признать ее суверенитет даже над Ростовом и Воронежем, а Риши Сунак, регулярно посещающий Киев, заключил с Киевом соглашение о гарантиях безопасности. А теперь договаривается с коллегой Эммануэлем Макроном о новой Антанте, которая будет направлена против России.

Фото: Rit Heize/XinHua/Global Look Press Риши Сунак и Эммануэль Макрон

Кто поведет консерваторов к поражению

Опросы показывают, что лейбористы почти вдвое опережают консерваторов по популярности. Рейтинг лейбористов — 47%, а у тори — только 26%. К тому же страна явно устала от непрерывного управления консерваторов, которое без малого длится 14 лет. Тем более что поведет тори к поражению Сунак, плейбой, шокирующий среднего избирателя своей люксовой одеждой. И который даже не знает, как гвоздь забить. Так что им явно пожертвуют, повесив на него всю ответственность за грядущее поражение ради дальнейшей перестройки партии.

Выборы обещают быть горячими. И за ними самым внимательным образом будут следить в том же Вашингтоне, поскольку через пять дней после подведения их итогов соберется саммит НАТО. И Великобританию может представлять уже другой премьер со взглядами, отличными от предшественника. И, возможно, Россия лишь выиграет от смены власти в Британии.

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